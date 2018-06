Berlin (AFP) - (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat anlässlich der Woche der Welthungerhilfe dazu aufgerufen, weltweiter Mangelernährung vor allem bei Kindern entgegenzuwirken. Vor allem in den ersten beiden Lebensjahren könne andauernder Hunger den Körper schwer und unumkehrbar schädigen, mahnte Gauck in einer Ansprache, die am Sonntagabend von ARD (19.56 Uhr) und ZDF (18.56 Uhr) ausgestrahlt werden sollte. "Ein Mangel an guter Ernährung in den ersten tausend Tagen bedeutet stets auch einen Mangel an Möglichkeiten im späteren Leben", erklärte Gauck in vorab von seinem Büro verbreiteten Auszügen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.