Berlin (AFP) - (AFP) Erzbischof Robert Zollitsch hat seine Kritik am amtierenden Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst bekräftigt. Es gebe in dem Fall ein "gewaltiges Glaubwürdigkeitsproblem. Und die Kirche in Deutschland trägt den Schaden", sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz der "Bild"-Zeitung (Montagausgabe). Tebartz-van Elst steht wegen der explodierten Kosten zum Neubau seines Amtssitzes unter Druck.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.