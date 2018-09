München (dpa) - Der Discounter Aldi liegt nach einem "Focus"-Bericht in Deutschland weiter vor seinem Konkurrenten Lidl. Die Lidl-Märkte erzielten im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr 2012/2013 Umsätze von rund 18 Milliarden Euro, berichtet das Magazin unter Berufung auf Unternehmensangaben. Dies sei eine Steigerung von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aldi Nord kam demnach 2012 auf 11,5 Milliarden Euro, das Schwester-Unternehmen Aldi Süd auf rund 15 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von sechs Prozent. Zusammengerechnet erreicht Aldi also 26,5 Milliarden Euro.

