Paris (dpa) – Airbus wird nach Einschätzung von Konzernchef Fabrice Bregier zum weltgrößten Flugzeughersteller aufsteigen. Zwar habe Boeing derzeit durch die Fertigung des Dreamliners die Führung. Doch würde Airbus durch die neue Modelle A320neo und A350 die Fertigung hochfahren. Das sagte Bregier der "Welt am Sonntag". 2017/2018 könne Airbus deshalb bei den Auslieferungen auch wieder in Führung gehen. Im vergangenen Jahr übergab Airbus 588 Maschinen an seine Kunden. Diesen standen 601 ausgelieferte Boeing-Jets gegenüber.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.