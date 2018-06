Limburg (dpa) - Nach immer neuen Vorwürfen wegen seiner Amtsführung sucht der heftig umstrittene Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst jetzt eine Entscheidung in Rom. Der 53-Jährige reiste in den Vatikan, wo er mit Papst Franziskus über seine Zukunft sprechen will. Noch vor Reise von Tebartz-van Elst waren neue Vorwürfe laut geworden. Nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sollen jahrelang Baukosten unter der Verantwortung des Bischofs verschleiert worden sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.