Tripolis (AFP) Nach den jüngsten Flüchtlingsdramen im Mittelmeer hat der libysche Regierungschefs Ali Seidan ein entschlossenes Vorgehen gegen illegale Einwanderer zugesagt. "Wir sind fest entschlossen, uns mit diesem Problem auseinander zu setzen", sagte Seidan am Sonntag nach einem Treffen mit Maltas Regierungschef Joseph Muscat in Tripolis. Er habe die EU bereits um Unterstützung gebeten, fügte Seidan hinzu. Neben Ausrüstung und Schulungen wäre auch ein Zugang zu europäischer Satellitentechnik eine "große Hilfe", um die libyschen See- und Landgrenzen besser überwachen zu können.

