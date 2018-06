Suzuka (dpa) - Mit einer Schweigeminute hat die Formel 1 vor dem Großen Preis von Japan der gestorbenen Testpilotin María de Villota gedacht.

Fahrer, Teamchefs und Automobilweltverbands-Präsident Jean Todt erinnerten mit der gemeinsamen Aktion in Suzuka an die Spanierin, die offenbar den Spätfolgen ihres schweren Unfalls aus dem Vorjahr erlegen war.

"Wir vermissen María, und sie wird uns allen ewig in Erinnerung bleiben", hieß es zuvor in einer Mitteilung der Fahrer-Vereinigung GPDA, der auch Sebastian Vettel angehört. Zudem trugen die Piloten beim 15. Saisonrennen als Zeichen der Trauer das Markenzeichen der Rennfahrerin, einen Stern, an ihren Helmen.

De Villota war in Sevilla mit 33 Jahren tot in einem Hotelzimmer aufgefunden worden. Durch einen schweren Testunfall im Juli vergangenen Jahres hatte sie traurige Berühmtheit erlangt. Auf einem Flugfeld in England war sie mit ihrem Marussia-Rennwagen in die Ladefläche eines Teamtransporters gekracht. Sie hatte sich schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zugezogen, ihr rechtes Auge konnten die Ärzte nicht mehr retten.

Laut ärztlicher Angaben soll ihr Tod eine Folge der neurologischen Verletzungen gewesen sein, die sie sich damals zugezogen habe, berichtete die Familie in einer Mitteilung am Samstag. María de Villota soll im allerengsten Kreis in Madrid beigesetzt werden.