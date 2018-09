Magdeburg (dpa) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat sich erneut für eine große Koalition auf Bundesebene ausgesprochen. Diese Verbindung funktioniere in seinem Land sehr gut, sagte der Regierungschef dem MDR in Sachsen-Anhalt. Außerdem hätten die SPD-geführten Länder im Bundesrat eine ganz klare Mehrheit. Wenn man also etwas bewegen und nicht nur im Vermittlungsausschuss festhängen wolle, dann sei er ganz klar für eine große Koalition.

