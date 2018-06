Wiesbaden (dpa) - Von der Elternzeit machen mittlerweile 28 Prozent aller Väter neugeborener Kinder Gebrauch - siebenmal so viele wie vor Einführung des Elterngeldes 2007. "Ein knappes Drittel der Väter macht Erfahrungen in der Kinderpflege, die Generationen vorher nicht kannten. In einigen Jahren wird sich zeigen, was sich dadurch kulturell verändert", sagte der Wissenschaftler Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden der dpa. Er hat mit einer Forschergruppe die Wirkung des Elterngeldes untersucht.

