Köln (SID) - Titelverteidiger Sebastian Vettel kann auf seiner Lieblingsstrecke im japanischen Suzuka vorzeitig den vierten WM-Triumph in Folge feiern. Dafür muss er gewinnen, Ferrari-Pilot Fernando Alonso darf gleichzeitig nicht über Rang neun hinauskommen. Beim 15. WM-Lauf startet der Red-Bull-Pilot hinter seinem Teamkollegen Mark Webber von Position zwei. Das Rennen beginnt um 8.00 Uhr.

Bei der Tischtennis-EM im österreichischen Schwechat können die deutschen Asse die nächsten Erfolge feiern. Während im Einzelwettbewerb ab 10.00 Uhr Topfavorit Dimitrij Ovtcharov und Bastian Steger, sowie Shan Xiaona und Han Ying zwei deutsche Halbfinals austragen, steht im Damen-Doppel sogar das erste deutsche Finale der EM-Geschichte an. Ab 15.00 Uhr spielen dort Petrissa Solja/Sabine Winter sowie Zhenqi Barthel/Shan Xiaona um den Titel.

Nachdem Angelique Kerber beim WTA-Turnier in Linz bereits ihr Ticket für das Saisonfinale in Istanbul gesichert hat, will die deutsche Fed-Cup-Spielerin nun auch den Titel in Österreich gewinnen. Im Finale steht ihr noch die ehemalige Weltranglistenerste Ana Ivanovic aus Serbien im Weg. Um 14.15 Uhr startet das Endspiel.