Sydney (AFP) Die Diamantenwelt sieht rosa: Jeweils mehr als zwei Millionen Dollar (1,47 Millionen Euro) haben Bieter für zwei seltene pinkfarbene Edelsteine hingeblättert. Insgesamt sei die Nachfrage nach den ungewöhnlich gefärbten Diamanten bei der diesjährigen Auktion so groß wie nie gewesen, berichtete der Konzern Rio Tinto, aus dessen Argyle-Mine in Australien fast alle rosafarbenen Diamanten der Welt stammen, am Montag. Mehr Bieter als je zuvor hätten Gebote von mehr als einer Million Dollar abgegeben. Die Interessenten stammten demnach aus etablierten Märkten wie Japan und Australien, aber auch aus Schwellenländern wie China und Indien.

