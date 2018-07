Luxemburg (AFP) Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) hat den Beschluss der EU-Staaten begrüßt, im Streit um die CO2-Normen für Neuwagen einen neuen Kompromiss zu suchen. "Es ist von allen Seiten deutlich gemacht worden, dass wir ein ambitioniertes Klimaschutzziel wollen", sagte Altmaier am Montag in Luxemburg nach Beratungen mit seinen EU-Kollegen. "Und es ist gleichzeitig deutlich gemacht worden, dass an einigen Stellen mehr Flexibilität gesucht werden muss und gefunden werden kann." Er hoffe auf eine Einigung "in den kommenden Wochen".

