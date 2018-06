Stendal (AFP) Rund anderthalb Wochen nach den Nazi-Schmierereien in Salzwedel in Sachsen-Anhalt hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen 23-Jährigen aus dem Altmarkkreis, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stendal am Montag sagte. Die Ermittler stießen demnach durch Zeugenaussagen auf den Mann. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien Gegenstände gefunden worden, die möglicherweise auf eine Tatbeteiligung hindeuten könnten.

