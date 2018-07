Rom (AFP) Das Simon-Wiesenthal-Zentrum hat sich dafür ausgesprochen, die Leiche des in Italien verstorbenen NS-Kriegsverbrechers Erich Priebke in dessen Geburtsland zu bringen. "Es wäre das beste, den Leichnam nach Deutschland zu schicken, um ihn dort einzuäschern", sagte der Präsident der Organisation, Efraim Zuroff, der italienischen Zeitung "La Stampa" vom Montag. Die deutschen Gesetze seien am besten geeignet zu verhindern, "dass die Trauerfeier und die Beisetzung zu einer Show für Neonazis werden", sagte Zuroff.

