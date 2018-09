Rostock (AFP) Nach dem Anschlag auf ein Asylbewerberheim in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei noch keine Hinweise auf den oder die Täter. Auch eventuelle Zeugen hätten sich noch nicht gemeldet, sagte am Montag eine Sprecherin der Polizei in Rostock. Inzwischen habe die Staatsschutzabteilung der Landespolizei die Ermittlungen aufgenommen.

