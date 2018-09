Madrid (AFP) - (AFP) In Spanien hat am Montag der erste Prozess gegen den früheren Contergan-Produzenten Grünenthal begonnen. Die Kläger fordern gut 200 Millionen Euro von dem deutschen Pharma-Unternehmen Schadenersatz. Konkret geht es um den von Grünenthal produzierten Wirkstoff Thalidomid, der Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre weltweit bei schätzungsweise 10.000 bis 20.000 Kindern zu schweren Fehlbildungen führte. In Spanien waren nach Schätzungen des Opferverbands Avite etwa 3000 Menschen betroffen, von denen viele inzwischen gestorben sind. In Deutschland wurde der Wirkstoff unter dem Namen Contergan verkauft.

