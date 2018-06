Düsseldorf (AFP) - (AFP) Verbraucher kaufen einer Umfrage zufolge kaum regelmäßig Lebensmittel über das Internet. Nur fünf Prozent seien wiederkehrende Kunden und bestellten bis zu acht Mal im Jahr bei Online-Supermärkten im Netz, hieß es in einer am Montag in Düsseldorf veröffentlichten Untersuchung der Unternehmensberatung A.T. Kearney. 73 Prozent der Deutschen hingegen hätten noch nie ihre Kühlschränke oder Speisekammern mit Internet-Einkäufen befüllt. Ein Zehntel habe dies bereits ein Mal getan. Weitere zwölf Prozent kauften zwei oder drei Mal pro Jahr Nahrung über das World Wide Web.

