Köln (dpa) - Der ehemalige Fußball-Trainer Udo Lattek ist schwer erkrankt. "Ja es stimmt, mein Mann hat Parkinson", bestätigte Latteks Frau Hildegard am Montag der Nachrichtenagentur dpa.

Nach einem Bericht der "Bild" war der 78-Jährige am vorigen Dienstag wegen eines leichten Schwächeanfalls in ein Kölner Krankenhaus eingeliefert worden und hatte die Klinik am Sonntag im Rollstuhl verlassen. "Ich bin froh, dass er wieder zu Hause ist", sagte Hildegard Lattek.

Der mit drei Europapokal- und acht Meistertiteln erfolgreichste Coach der Bundesliga soll vorerst mit Hilfe einer Pflegerin daheim in Frechen betreut werden. Lattek hatte in den vergangenen Jahren einige gesundheitliche Rückschläge erlitten.