Rom (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose kann sich im kommenden Jahr einen Wechsel in die USA oder eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen.

"Ich habe zwei Angebote aus den USA und könnte auch nach Kaiserslautern zurückkehren, wo ich meine Karriere begonnen habe", wird der 35-Jährige von der "Gazzetta dello Sport" zitiert. "Ich werde mich in den kommenden Monaten entscheiden." Kloses Vertrag beim Serie-A-Club Lazio Rom läuft im Juni 2014 aus. Der Stürmer spielt seit 2011 in Italien.

Vor einigen Tage hatte Klose angekündigt, möglicherweise noch einige Jahre spielen zu wollen. Dies werde er aber spontan und von Jahr zu Jahr entscheiden. Der derzeit noch verletzte Stürmer will im nächsten Ligaspiel seines Clubs gegen Atalanta Bergamo am Sonntag sein Comeback feiern. Klose hatte sich Ende September am rechten Fuß operieren lassen und deshalb auch die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Irland und Schweden verpasst.