Teheran (AFP) Nach den neuen Atomgesprächen der internationalen Unterhändler in dieser Woche in Genf sollten sich nach Ansicht des iranischen Außenministers Mohammad Dschawad Sarif auch die Minister der beteiligten Staaten treffen. "Ich hoffe, dass wir bis Mittwoch einen Fahrplan verabreden können, aber es wird wahrscheinlich notwendig sein, dass sich erneut die Minister treffen", schrieb Sarif am späten Sonntagabend im sozialen Netzwerk Facebook.

