Rom (AFP) Auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa sind erneut mehr als hundert afrikanische Flüchtlinge eingetroffen. Das nur zwölf Meter lange Boot mit 137 Menschen an Bord sei in der Nacht zum Montag in den Hafen der Insel eingelaufen, berichteten italienische Medien. Die Flüchtlinge, darunter 22 Frauen, hätten am Hafen auf die Polizei gewartet und seien in das bereits völlig überfüllte Auffanglager gebracht worden. Laut dem Fernsehsender SkyTG24 stammen alle Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Das Boot sei in Libyen losgefahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.