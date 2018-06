Limburg (dpa) - Im Fall des Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst steht womöglich eine Entscheidung im Vatikan bevor. Der 53-Jährige reiste nach Rom, wo er mit Papst Franziskus über seine Zukunft reden will. Auch der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch nimmt heute in Rom Gespräche im Vatikan auf. Dabei will er mit dem Heiligen Vater auch den Fall Tebartz-van Elst erörtern. Tebartz-van Elst hatte sich in den vergangenen Tagen zu der Reise entschlossen, nachdem die Vorwürfe wegen seiner Amtsführung immer heftiger geworden waren.

