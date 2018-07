London (dpa) - Die britische Polizei startet heute einen neuen Anlauf bei der Suche nach der seit sechs Jahren vermissten Maddie McCann.

In einer detaillierten Rekonstruktion des Falls sollen in der BBC-Sendung "Crimewatch" neue Phantombilder von Verdächtigen ausgestrahlt werden. Der Appell wird an diesem Mittwoch auch vom ZDF übernommen. Nach Angaben von Scotland Yard gibt es neue Erkenntnisse, die sich bedeutend von dem bisherigen Wissensstand unterscheiden und zu einem Durchbruch führen könnten. Das Mädchen war im Mai 2007 während eines Urlaubs mit seinen Eltern in Portugal verschwunden.

Scotland Yard zu "Crimewatch"