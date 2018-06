Köln (SID) - Motorrad-Pilot Florian Alt (Nümbrecht) wird nach seinem Armbruch beim Großen Preis von Malaysia in den kommenden beiden Moto3-Rennen nicht an den Start gehen können. Wie das Team Kiefer Racing am Montag bekanntgab, wird der 18 Jahre alte Luca Grünwald (Waldkraiburg) den ein Jahr jüngeren Alt auf Phillip Island/Australien und in Montegi/Japan ersetzen.

Die Verletzung am rechten Arm nahe des Handgelenks hatte sich Alt in der letzten Runde des Trainings zugezogen. Ob Alt, der bei Kiefer aufgrund seiner Körpergröße keinen Vertrag für 2014 erhält, bis zum Saisonfinale in Valencia (8. bis 10. November) wieder fit wird, ist fraglich.

"Wir sind happy, dass wir so kurzfristig sogar noch einen deutschen Fahrer gefunden haben der unseren Florian ersetzt. Mal sehen was wir in Australien und Japan erreichen können, da es für Luca neue Strecken sind und er sich von der leistungsstärkeren 600er wieder auf die Moto3 umgewöhnen muss", sagte Teammanager Stefan Kiefer.