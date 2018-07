Berlin (dpa) - U-Bahn statt Tour-Bus: US-Rapper Jay-Z ist am Wochenende zu seinem Londoner Konzert mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Nicht nur Medien berichteten darüber, es gab auch Tweets von U-Bahn-Fahrgästen. "Was für ein Tumult. Habe gerade Jay-Z in der Londoner U-Bahn getroffen", twitterte ein Fan und postete ein Foto dazu. Darauf ist nicht nur der mehrfache Grammy-Gewinner in der Metro zu sehen, sondern auch Coldplay-Sänger Chris Martin. Im vergangenen Jahr wurde ein Video zum Internet-Hit, in dem Jay-Z einer älteren Frau erklärt, wer er ist.

