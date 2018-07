Union und SPD reden erneut über große Koalition

Berlin (dpa) - Die Unterhändler von Union und SPD sind zu einer zweiten Sondierungsrunde zusammengekommen, um die Chancen für Verhandlungen über eine große Koalition auszuloten. Dabei wollen die Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD tiefer in zentrale Streitthemen einsteigen. Das Gespräch, das in der Parlamentarischen Gesellschaft beim Reichstagsgebäude in Berlin stattfindet, hat offiziell keine zeitliche Begrenzung. Die SPD pocht als zentrales Ziel auf einen gesetzlich festgelegten bundesweiten Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde.

Rückhalt für Limburger Bischof schwindet

Limburg (dpa) - Mit der ersten Rücktrittsforderung eines Amtsbruders wird die Lage des umstrittenen Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst immer schwieriger. Der Trierer Bischof Stephan Ackermann legte Tebartz-van Elst den Amtsverzicht nahe. Eine Entscheidung von Papst Franziskus über die Zukunft des hessischen Oberhirten lässt auf sich warten. Sowohl Tebartz-van Elst als auch der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, sind in Rom, wurden aber noch nicht zur Papstaudienz gebeten.

Nach Anti-Ausländer-Krawallen 1200 Migranten in Moskau festgenommen

Moskau (dpa) - Nach fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Moskau ist die russische Polizei mit einer Großrazzia gegen Migranten in der Hauptstadt vorgegangen. Etwa 1200 vorwiegend aus dem Kaukasus stammende Gastarbeiter wurden vorübergehend festgenommen. Der Einsatz diene dem Kampf gegen illegale Beschäftigung, teilten die Behörden laut Interfax mit. Mit dem Vorgehen wollten die Sicherheitskräfte die Situation nach den Krawallen im Stadtteil Birjuljowo entspannen, hieß es in Kommentaren. Dort waren gestern Proteste wegen eines mutmaßlich von einem Kaukasier verübten Mordes an einem Moskauer eskaliert.

Finanzstreit in den USA spitzt sich zu

Washington (dpa) - Wenige Tage vor Ablauf der entscheidenden Frist im US-Finanzstreit ruhen die Hoffnungen auf zwei Spitzenvertretern im Senat. Die dortigen Anführer von Republikanern und Demokraten, Mitch McConnell und Harry Reid, suchten heute nach einem Ausweg aus dem wochenlangen Gezerre. Beobachtern zufolge könnten die Gespräche zwischen Reid und McConnell der letzte Weg aus dem Streit sein, bevor die Frist zur Erhöhung des Schuldenlimits am Donnerstag ausläuft. Kommt es nicht rechtzeitig zu einer Einigung, droht der größten Volkswirtschaft der Welt die Zahlungsunfähigkeit.

Syrien tritt Chemiewaffen-Konvention bei

Istanbul (dpa) - Nach zähem Ringen und massivem Druck ist Syrien offiziell der internationalen Chemiewaffen-Konvention beigetreten. Das verkündete die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen in Den Haag. 60 Experten von OPCW und Vereinten Nationen arbeiten bereits vor Ort an der Vernichtung des syrischen Arsenals. Die Lage im Bürgerkriegsland wird derweil auch für internationale Helfer immer gefährlicher. Gestern wurden sieben Mitarbeiter vom Roten Kreuz und Roten Halbmond von Bewaffneten verschleppt. Heute kamen vier von ihnen wieder frei, wie das IKRK bestätigte.

Netanjahu: Welt darf Druck auf Teheran nicht verringern

Jerusalem (dpa) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat davor gewarnt, im Atomstreit mit dem Iran den internationalen Druck zu verringern. Es wäre ein historischer Fehler, jetzt nachzugeben, sagte er in Jerusalem. Unter dem neuen Präsidenten Hassan Ruhani habe Teheran nur die Taktik geändert, strebe aber weiter nach dem Bau von Atomwaffen. Israel werde es dem Iran nicht erlauben, Atomwaffen zu bauen, sagte Netanjahu einen Tag vor einer neuen Verhandlungsrunde im Atomstreit mit dem Iran in Genf.