Stockholm (dpa) - Der Wirtschafts-Nobelpreis 2013 geht an die US-Forscher Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen und Robert J. Shiller. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm mit.

Die drei Wissenschaftler würden für ihre empirischen Methoden zur langfristigen Marktbeobachtung ausgezeichnet.

Im vergangenen Jahr waren die US-Forscher Alvin E. Roth und Lloyd S. Shapley mit dem Wirtschaftspreis geehrt worden. Verliehen wird der mit 8 Millionen schwedischen Kronen (rund 915 000 Euro) dotierte Preis am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, in Stockholm.

