Berlin (dpa) - Direkt nach der zweiten schwarz-roten Sondierung geht das Abtasten der Parteien in die nächste Runde. Die Grünen sind zu ernsten Gesprächen entschlossen, aber wenig optimistisch. In dem Gespräch mit der Union am Donnerstag habe es keine so große Annäherung gegeben, dass Schwarz-Grün wahrscheinlich erscheine, sagte der Spitzenkandidat im Wahlkampf, Jürgen Trittin. Vor dem zweiten Sondierungstreffen von Union und SPD suchen beide Seiten nach einem Kompromiss beim Thema Mindestlohn. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles pochte nicht mehr auf eine gesetzliche Lösung.

