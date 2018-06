Moskau (AFP) - (AFP) Der in Russland inhaftierte Kapitän des Greenpeace-Schiffs "Arctic Sunrise", das bei einer Protestaktion in der Arktis gestoppt wurde, hat seinen Einsatz nach Angaben russischer Medien vor Gericht bedauert. "Ich mache diesen Beruf seit 40 Jahren, und es hat noch nie solche Vorwürfe gegeben", sagte Peter Willcox am Montag laut einem Bericht der Nachrichtenagentur RIA Nowosti vor dem Gericht in Murmansk. "Wenn ich von vorne beginnen könnte, würde ich in New York bleiben. Ich bedaure das sehr." Außerdem berichtete der 60-Jährige von Herzproblemen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.