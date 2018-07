Damaskus (AFP) - (AFP) Eine Störung in einem syrischen Kraftwerk hat am Montag nach Regierungsangaben zu Stromausfällen in mehreren Provinzen des Landes geführt. In Provinzen im Zentrum und im Süden sowie an der Küste gebe es Stromausfälle, sagte Elektrizitätsminister Imad Chamis der amtlichen Nachrichtenagentur SANA. Betroffen waren dem Bericht zufolge auch die Hauptstadt Damaskus und andere Städte. Arbeiter seien im Einsatz, um das Problem zu beheben, sagte Chamis. Wo das betroffene Kraftwerk liegt und wodurch die Panne ausgelöst wurde, wurde nicht mitgeteilt.

