Moskau (dpa) - Angelique Kerber hat ihre Teilnahme an der WTA-Veranstaltung in Moskau abgesagt. Einen Tag nach ihrem Turnier-Sieg in Linz musste die deutsche Nummer eins wegen Problemen am Bauchmuskel passen.

Kerbers Start bei der Tennis-Weltmeisterschaft in Istanbul in der kommenden Woche ist aber nicht gefährdet. Für den Saisonabschluss am Bosporus hatte sich die 25 Jahre alte Kielerin dank ihrer starken Leistungen in Linz qualifiziert.

Beim Hallen-Event in Österreich hatte Kerber im Endspiel die Serbin Ana Ivanovic mit 6:4, 7:6 (8:6) besiegt und den dritten Titel ihrer Karriere gefeiert.

In der Weltrangliste bleibt die Schleswig-Holsteinerin trotz ihres Triumphes Zehnte. Zweitbeste Deutsche ist Sabine Lisicki, die einen Platz einbüßte und nun Platz 15 belegt.

Weiter abwärts geht es für Julia Görges. Nach ihrer Erstrunden-Niederlage in Linz, wo sie im Vorjahr noch das Endspiel erreicht hatte, fiel die Norddeutsche auf Position 76 zurück. Ihre Teilnahme am Turnier in Luxemburg in dieser Woche hatte Görges abgesagt.

Bei den Herren verbesserte sich Florian Mayer um sieben Plätze auf Rang 43. Bester Deutscher bleibt Tommy Haas als Zwölfter, Philipp Kohlschreiber belegt Rang 24. Weltranglisten-Erster bleibt trotz seiner Halbfinal-Niederlage beim ATP-Masters in Shanghai der Spanier Rafael Nadal vor Shanghai-Gewinner Novak Djokovic. Bei den Damen liegt Serena Williams weiter vor Victoria Asarenka.

