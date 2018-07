New York (AFP) Die Niederländerin Sigrid Kaag soll die gemeinsame Mission der UNO und der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OVCW) zur Zerstörung der syrischen Chemiewaffen leiten. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon habe sich dafür entschieden, die 1961 geborene Kaag als "Sonderkoordinatorin" einzusetzen, teilten Diplomaten am Sitz der Vereinten Nationen in New York am Sonntag mit. Der UN-Sicherheitsrat werde am Mittwoch über den Vorschlag des UN-Generalsekretärs beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.