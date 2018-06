Puli Alam (AFP) - (AFP) Zu Beginn des islamischen Opferfestes ist am Dienstag in Afghanistan ein Provinzgouverneur durch eine in einem Mikrofon versteckte Bombe getötet worden. Der Gouverneur der Provinz Logar, Arsala Dschamal, habe sich nach den Festtags-Gebeten in einer Moschee mit einer Rede an die Gläubigen wenden wollen, als die Bombe explodierte, sagte sein Sprecher Din Mohammed Darwisch der Nachrichtenagentur AFP. Dabei sei er getötet worden, mindestens 18 weitere Menschen seien verletzt worden.

