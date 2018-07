Tokio (dpa) - Die Börse in Tokio hat mit leichten Gewinnen geschlossen. Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende notierte der Nikkei-Index für 225 führende Werte zum Handelsende ein Plus von 36,80 Punkten oder 0,26 Prozent beim Stand von 14 441,54 Punkten. Der Euro hat sich trotz erster vorsichtiger Hinweise auf eine Einigung im US-Haushaltsstreit wenig verändert gezeigt. Am Morgen stand der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,3567 US-Dollar und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

