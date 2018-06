Wiesbaden (AFP) In Hessen werden CDU und Grüne in einer dritten Sondierungsrunde über die Chancen einer Koalition verhandeln. Nach der zweiten Runde ihrer Sondierungsgespräche am Dienstag einigten sich beide Parteien auf ein weiteres Treffen, wie Hessens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Volker Bouffier in Wiesbaden sagte. Er halte es nach wie vor für möglich, mit den Grünen "das Ziel einer stabilen Regierung auf die Sicht von fünf Jahren zu erreichen", sagte Bouffier.

