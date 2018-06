Berlin (AFP) Die Grünen wollen bei ihrer zweiten Sondierungsrunde mit der Union "ernsthaft und sachlich" über alle wichtigen Punkte sprechen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte am Dienstag nach einer Fraktionssitzung seiner Partei in Berlin, Union und SPD hätten am Montag "intensiv" gesprochen, auch die Grünen hätten mit CDU und CSU vieles zu besprechen.

