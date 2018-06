Berlin (AFP) Bei den Sondierungen von Union und Grünen sind Meinungsverschiedenheiten beider Parteien in den Bereichen Arbeit und Soziales zutage getreten. Es habe keine Einigkeit beim Mindestlohn, dem Regelsatz bei Hartz IV und der von den Grünen geforderten Bürgerversicherung gegeben, hieß es am Dienstagabend aus Teilnehmerkreisen. Es standen zunächst noch die Bereiche Außenpolitik und Sicherheit an. Es wurde erwartet, dass sich die Verhandlungen noch in den späten Abend hinziehen könnten.

