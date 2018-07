Manila (dpa) - Bei einem schweren Erdbeben auf den Philippinen sind mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. 159 wurden auf den Visayas-Inseln verletzt, wie die Behörde für Katastrophenschutz mitteilte.

"Es war heftig, ein Riesenschock", berichtete die deutsche Auswanderin Brigitte Lux (63) der Nachrichtenagentur dpa. Sie lebt auf Panglao keine 50 Kilometer vom Epizentrum entfernt.

Das Beben hatte eine Stärke von 7,2. Es passierte um 8.12 Uhr Ortszeit (2.12 Uhr MESZ) 630 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila auf der Insel Bohol, unweit der Ortschaft Carmen. Die Insel hat 1,3 Millionen Einwohner. Die Region Zentral-Visayas ist ein beliebtes Touristenziel mit rund drei Millionen Besuchern im Jahr.

Die Schäden waren erheblich: Mehrere historische Kirchen wurden schwer beschädigt, riesige Felsbrocken krachten auf Straßen und lösten Erdrutsche aus, Brücken wurden unpassierbar und Dächer und Mauern stürzten ein, berichtete die Katastrophenbehörde vor Ort.

Tausende Menschen rannten in Panik auf die Straßen. Ein vierjähriges Mädchen wurde in einer Massenpanik in der Ortschaft Pinamungahan zu Tode getrampelt, sagte Wohlfahrtsministerin Corazon Soliman. In der Stadt Cebu mit 900 000 Einwohnern 60 Kilometer westlich des Epizentrums stürzte nach Angaben der Lokalbehörde die Decke einer Markthalle ein. Am Doctor's University-Krankenhaus krachten Teile des Dachs herunter. Am Flughafen stürzten Deckenplatten zu Boden. Passagiere twitterten Fotos von den Schäden.

Am Flughafen von Tagbilaran City stürzte die Decke im zweiten Stock teilweise ein, berichtete der Katastrophenschutz. Alle Flüge seien gestrichen worden. Im Hafen sei ein Terminal schwer beschädigt worden. Auf Bohol wurden die historischen Kirchen in Loboc und Baclayon erheblich beschädigt. Die Fassaden und Glockenstürme stürzten ein, ebenso an der Basilica Minore del Santo Nino in Cebu.

Die Philippinen bestehen aus mehr als 7000 Inseln. In der Region reiben drei verschiedene Erdplatten aneinander. Erdbeben sind häufig. Die folgenschwersten der jüngeren Zeit waren 1976 das Beben der Stärke 7,6 im Golf von Moro im Süden des Landes. Dabei kamen 7000 Menschen um. Ein gleichstarkes Beben 1990 in Luzon im Norden forderte 2400 Menschenleben.