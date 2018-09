Brüssel (AFP) - (AFP) Rund 200 Forscher aus 27 Ländern haben sich gegen weitere Staatsgelder für die europäische Fischereiflotte ausgesprochen. Die EU müsse die Subventionierung neuer Schiffe und Motoren einstellen, schrieben die Wissenschaftler für Meeresforschung und verwandte Disziplinen in einem Brief an das Europaparlament, den die Organisation Oceana am Dienstag in Brüssel veröffentlichte. Die Volksvertretung stimmt am 23. Oktober über das Thema ab.

