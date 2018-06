Paris (AFP) Weil er 15 Jahre lang in einer Pariser Mini-Wohnung mit einer um Dachschrägen bereinigten Wohnfläche von nur 1,56 Quadratmetern lebte, hat ein Mann seine Vermieterin verklagt. Die Anwältin des Ex-Mieters forderte am Dienstag vor einem Gericht in der französischen Hauptstadt die Rückzahlung von fünf Jahren Miete - etwa 19.000 Euro - und 5000 Euro Schadenersatz.

