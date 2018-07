Paris (AFP) Die Rentenreform in Frankreich hat die erste parlamentarische Hürde genommen. Die Nationalversammlung in Paris stimmte am Dienstag in erster Lesung für die Reform, mit der das enorme Defizit in der französischen Rentenkasse bekämpft werden soll.

