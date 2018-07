Stockholm (dpa) - Wieder so ein Fußball-Wahnsinn: Diesmal schlug das Löw-Team zurück und André Schürrle glänzte mit einem Tore-Dreierpack innerhalb von 19 Minuten beim 5:3 (1:2) in Schweden

Nach einem 0:2-Rückstand drehte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum Abschluss der WM-Qualifikation in Schweden eine verrückte Partie und gewann in Stockholm. Damit blieb das DFB-Team auf dem Weg nach Brasilien 2014 ungeschlagen - offenbarte dabei die bekannten Stärken und Schwächen zugleich. Nach der gelungenen Revanche für das turbulente 4:4 vor einem Jahr in Berlin ist Deutschland nun in 32 Qualifikationspartien für Welt- und Europameisterschaften unbezwungen. Brasilien kann kommen.

"Die drei Gegentore sind natürlich ärgerlich, aber man hat wieder gesehen, welche Kraft wir nach vorne haben. Wir haben hochverdient gewonnen", sagte Matchwinner Schürrle, der sich den Spielball unter den Arm geklemmt hatte. "Es ist mein erstes Mal mit drei Toren, vielleicht gebe ich den Ball meiner Mutter."

Geburtstagskind Mesut Özil (45. Minute), der eingewechselte Mario Götze (53.) und zweimal Schürrle (57./66.) drehten die Partie nach Rückschlägen durch Tobias Hysén (6.) und Alexander Kacaniklic (42.). Hysén (69.) verkürzte, ehe Schürrle (76.) mit seinem dritten Tor zum Endstand traf. Nach einer weitgehend glanzlosen ersten Halbzeit überzeugte vor allem der Chelsea-Profi mit einer Meisterleistung. Die Darbietung der Defensive um die neu formierte Innenverteidigung mit Mats Hummels und Jerome Boateng dürfte allerdings auch bis zum Prestigetest bei Italien am 15. November für Diskussionen sorgen.

Im Angriff vertraute Löw in seiner 99. Partie als Nationalcoach nach dem Experiment mit Özil als falschem Neuner beim 3:0 gegen Irland in Max Kruse wieder auf einen echten Stürmer. Der Gladbacher spielte mit, ließ sich immer wieder fallen und legte seinen Offensivpartnern mehrfach mustergültig auf. In seinem 100. Länderspiel konnte Bastian Schweinsteiger hingegen vor allem defensiv die zentrale Zone nicht schließen, wie dies zuletzt Sami Khedira gelungen war. Der Jubilar bemühte sich um viele Ballkontakte, blieb aber unter seinen Möglichkeiten. "Wir haben von der Punktezahl eine sehr, sehr gute Qualifikation gespielt", resümierte Schweinsteiger. "5:3 ist aber natürlich kein gutes Ergebnis, 2:0 ist mir lieber."

Nach drei gegentorlosen Qualifikationserfolgen in Serie baute Löw seine defensive Zentrale um, schonte Per Mertesacker und vertraute neben Boateng auf Hummels. Der Dortmunder stand erstmals seit seinem umstrittenen Auftritt beim 3:3 gegen Paraguay wieder in der DFB-Auswahl - und musste gleich das schnellste deutsche Gegentor seit mehr als vier Jahren mitansehen. Per Steilpass in die Schnittstelle zwischen Boateng und Hummels hebelte Kapitän Sebastian Larsson die Defensive aus, völlig alleine schob Göteborgs Hysén den Ball durch die Beine von Nationalkeeper Manuel Neuer. Beim 1:1 in China hatte Junmin Hao im Mai 2009 nach fünf Minuten ähnlich rasant getroffen.

Wie zuletzt alle deutschen Gegner vertraute auch Schweden gegen den spielstarken Gruppensieger auf eine Kontertaktik, zog sich weit in die eigene Hälfte zurück. Mit ihrem Ballbesitz-Fußball diktierten Mesut Özil und Co. die Partie, konnten bei fehlender Genauigkeit ihre Überlegenheit aber vorerst nicht ausspielen. Nach der perfekten Qualifikation fehlte zunächst der letzte Tick - vor allem Toni Kroos und Özil suchten in der Zentrale vergeblich die zündende Idee.

Auf der anderen Seite fiel das Fehlen von Zlatan Ibrahimovic kaum ins Gewicht. Der Stürmerstar hatte sich rechtzeitig vor den anstehenden Playoffspielen für die WM 2014 am Zuckerhut im November eine Gelbsperre abgeholt und saß bei geschlossenem Dach in dicker Jacke mit einem Schweden-Fähnchen in der Hand auf der Tribüne. Seine Teamkameraden zeigten ähnliche Treffsicherheit wie der PSG-Angreifer - allerdings erneut stark begünstigt durch einen Ballverlust in der deutschen Vorwärtsbewegung und Abstimmungsschwierigkeiten. Vom herausgerückten Boateng und dem falsch postierten Lahm alleingelassen konnte Hummels nur zusehen, wie Kacaniklic im Eins-gegen-Eins-Duell Neuer keine Abwehrchance ließ.

Doch selbst nach dem zweiten Rückschlag blieb das deutsche Team auch im zehnten Qualifikationsspiel nicht ohne eigenes Erfolgserlebnis in der ersten Halbzeit. Im Gegenzug nach dem 0:2 traf Özil nach einem abgefälschten Pass von Kruse an seinem 25. Geburtstag aus 16 Metern ins lange Eck, mit acht Treffern beendete der Kreativkopf die Qualifikation als bester deutscher Schütze.

Und auch am verdienten Ausgleich war Özil maßgeblich beteiligt. Nach Querpass des agilen Kruse spitzelte der frühere Madrilene den Ball auf den eingewechselten Götze, der per Schlenzer aus zwölf Metern in den Winkel sehenswert abschloss. Der Bayern-Profi kam zur Pause für den blassen Thomas Müller, rückte in die zentrale Offensivrolle und brachte Schwung und Kreativität.

Und plötzlich zeigte die Löw-Auswahl auch die lange vermisste Effektivität. Schürrle belohnte sich zunächst mit einer schönen Einzelaktion, traf wie schon gegen Irland und legte nur neun Minuten später eiskalt sogar mit seinem zehnten Tor im DFB-Trikot nach.

Doch die defensiven Schläfrigkeiten konnte das deutsche Team auch nach der Wende nicht abstellen. Hysén brachte den Gastgeber per Direktabnahme wieder heran, mit einem Kunstschuss von der Strafraumgrenze machte Schürrle seine Glanzleistung perfekt. So geriet die imposante Serie der DFB-Elf ohne Auswärtsniederlage in Qualifikationsspielen auch in der Schlussphase nicht mehr in Gefahr.