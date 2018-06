Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss auch in den kommenden Wochen auf Torjäger Klaas-Jan Huntelaar verzichten. Der 30 Jahre alte niederländische Angreifer verletzte sich am Montag bei einem Trainingsunfall erneut an seinem lädierten rechten Knie. Die Kernspin-Untersuchung am Dienstag ergab eine Verschlechterung seiner Innenbandblessur, teilte der Klub am Abend mit. Ob der "Hunter" erneut operiert werden muss, soll in den kommenden Tagen entschieden werden. Der Stürmer hatte sein erstes Mannschaftstraining seit knapp zwei Monaten absolviert.

Da Jefferson Farfan an einem Muskelfaserriss an den Adduktoren laboriert und auch der neue Starspieler Kevin-Prince Boateng über ein gereiztes Knie klagt, hat S04 vor allem Probleme im Offensivbereich. Am Dienstag trainierte Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah (35), der normalerweise in der Schalker Reserve kickt, mit den Profis. Der zuletzt für ein Champions-League-Spiel suspendierte Jermaine Jones war ebenfalls wegen Knieproblemen in der US-Nationalmannschaft am vergangenen Wochenende abgereist. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gastieren die Schalker beim Aufsteiger Eintracht Braunschweig.

Oranje-Nationalspieler Huntelaar humpelte nach einem Zusammenprall mit einem Mitspieler mit Schmerzen im rechten Knie vom Platz. Der Stürmer hatte sich Mitte August bei der Niederlage in Wolfsburg (0:4) einen Teilriss des Innenbandes im rechten Knie zugezogen. Die Königsblauen verzeichneten nicht nur die Verletzung von Huntelaar, sondern noch weitere angeschlagene Spieler. Sead Kolasinac musste am Montag am Knie behandeln werden, Marco Höger klagte über eine Kniereizung.