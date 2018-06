London (dpa) - Nach einem TV-Aufruf im Fall der verschwundenen Madeleine McCann hat die britische Polizei Hunderte neue Hinweise erhalten.

"Wir sind hocherfreut über die Reaktionen", sagte Scotland- Yard-Hauptkommissar Andy Redwood am Dienstag. Mehr als 300 Anrufe und 170 Emails seien eingegangen, man gehe den Hinweisen nun genauer nach. Am Mittwoch wird die Aktion in Deutschland in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" fortgesetzt. Scotland Yard hatte die ursprünglichen Ermittlungen in dem Fall der im Mai 2007 im Urlaub in Portugal verschwundenen Maddie überprüft. Der Schwerpunkt habe sich nun verschoben, hieß es.

