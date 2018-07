Rom (dpa) - Obwohl in den letzten Tagen vor Lampedusa zwei Boote untergegangen sind, versuchen nach wie vor Flüchtlinge, Italien zu erreichen. Bei insgesamt vier Rettungsaktionen wurden in der Nacht mehr als 400 Menschen im Mittelmeer geborgen. Die italienische Marine und Küstenwache sicherten vor allem ein Boot mit etwa 250 Migranten aus Eritrea an Bord. Um weitere Flüchtlingsdramen möglichst zu verhindern, hat Italien die angekündigte stärkere Überwachung im Mittelmeer aufgenommen, mit mehr Schiffen und Flugzeugen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.