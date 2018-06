DFB-Team gewinnt letztes WM-Qualifikationsspiel in Schweden 5:3

Stockholm (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr letztes WM-Qualifikationsspiel gewonnen. Die DFB-Auswahl siegte am Dienstag in Stockholm 5:3 gegen Schweden und blieb auch in der zehnten Qualifikationspartie ohne Niederlage. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien sowie der Gruppensieg standen schon vorher fest. Schweden hatte bereits vor dem Anpfiff Platz zwei in der Gruppe C und damit die Playoff-Teilnahme sicher. Mesut Özil, der eingewechselte Mario Götze und zweimal André Schürrle drehten den 0:2-Rückstand durch Tobias Hysén und Alexander Kacaniklic. Hysén verkürzte, ehe Schürrle mit seinem dritten Tor zum Endstand traf.

Bosnien, Spanien, England und Russland, bei Fußball-WM 2014 dabei

Berlin (dpa) - Bosnien-Herzegowina hat sich erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Dank des Treffers von Vedad Ibisevic zum 1:0 in Litauen behauptete Bosnien-Herzegowina Platz eins in der Gruppe G vor Griechenland. England reist nach einem 2:0 gegen Polen ebenso nach Brasilien wie Welt- und Europameister Spanien, der 2:0 gegen Georgien gewann. Auch Russland wurde dank eines 1:1 in Aserbaidschan Gruppensieger. In den Playoffs um die übrigen vier Europa-Tickets stehen Griechenland, Frankreich, Portugal, die Ukraine, Schweden, Island, Rumänien und Kroatien. Dänemark scheiterte als schlechtester Gruppen-Zweiter.

Del Bosque vor Vertragsverlängerung als Spaniens Nationaltrainer

Madrid (dpa) - Vicente del Bosque steht vor einer Verlängerung seines Vertrags als Fußball-Nationaltrainer von Welt- und Europameister Spanien. Der 62-Jährige habe zugestimmt, bis 2016 weiterzumachen, sagte der spanische Verbands-Generalsekretär Jorge Pérez am Dienstag dem Radiosender Cadena Cope. Del Bosque hatte Ende April ein Karriereende nach der WM in Brasilien im nächsten Jahr in Erwägung gezogen, nun aber offenbar seine Meinung geändert.

Mühsamer Sieg für deutsche U 21 - 3:2 gegen Färöer

Kassel (dpa) - Die deutschen U 21-Fußballer haben in der EM-Qualifikation auch ihr viertes Spiel gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch bezwang Außenseiter Färöer am Dienstag in Kassel allerdings nur mit Mühe 3:2 und führt die Tabelle in der Gruppe 6 deutlich vor Montenegro und Rumänien an. Mit zwei weiteren Erfolgen in Montenegro und Rumänien kann sich die DFB-Auswahl schon im November für die Playoffs qualifizieren. Vor 8340 Zuschauern erzielten Robin Knoche, Kevin Volland und Amin Younes die Tore für den DFB-Nachwuchs, der zweimal zurücklag.

Skichef Hörmann Favorit auf DOSB-Präsidentenamt

Frankfurt/Main (dpa) - Skiverbandschef Alfons Hörmann geht als Favorit in den Endkampf um die Nachfolge des zurückgetretenen DOSB-Präsidenten Thomas Bach. Der Allgäuer Unternehmer Hörmann ist auch als Vorsitzender einer möglichen Bewerbungsgesellschaft Münchens für die Olympischen Winterspiele 2022 im Gespräch, gilt nach dpa-Informationen aber dennoch als Wunschkandidat zahlreicher Verbände im Deutschen Olympischen Sportbund. Neben Hörmann wird vor allem Basketball-Chef Ingo Weiss als Anwärter gehandelt. Christa Thiel, Präsidentin des Deutschen Schwimm-Verbandes, werden hingegen wenig Chancen eingeräumt. Am Mittwoch gibt es eine Sitzung der Spitzensportverbände in Frankfurt/Main.

Lisicki erreicht zweite Runde bei Tennisturnier in Luxemburg

Luxemburg (dpa) - Sabine Lisicki hat beim Tennisturnier in Luxemburg die zweite Runde erreicht. Die an Nummer drei gesetzte Berlinerin hatte am Dienstag gegen die Weltranglisten-86. Donna Vekic aus Kroatien anfangs mehr Probleme als erwartet, gewann dann aber 2:6, 6:3, 6:0. Die WTA-Veranstaltung ist mit 235 000 Dollar dotiert.

Brands gewinnt Auftaktpartie beim Tennisturnier in Wien

Wien (dpa) - Tennisprofi Daniel Brands hat beim ATP-Turnier in Wien die erste Runde überstanden. Der 26-Jährige aus Deggendorf setzte sich am Dienstag mit 6:4, 7:6 (7:5) gegen den Österreicher Andreas Haider-Maurer durch. Im Achtelfinale bekommt es Brands mit dem an Position eins gesetzten Franzosen Jo-Wilfried Tsonga zu tun.

ALBA Berlin gewinnt deutsches Eurocup-Derby in Bonn deutlich

Bonn/Berlin (dpa/bb) - Die Basketballer von ALBA Berlin sind mit einem Kantersieg in die Eurocup-Saison gestartet. Beim Bundesliga-Rivalen Telekom Baskets Bonn gewannen die Berliner nach einer überragenden ersten Halbzeit am Dienstag deutlich mit 86:65. David Logan mit 20 und Akeem Vargas und Vojdan Stojanovski mit jeweils 13 Punkten waren die besten Werfer des Hauptstadtclubs. Bei Bonn kamen Jamel McLean und Benas Veikalas auf je 14 Zähler.

Meister Berlin Volleys startet erfolgreich in neue Saison

Berlin (dpa/bb) - 163 Tage nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft sind die Berlin Volleys auch in die neue Bundesliga-Saison erfolgreich gestartet. In einer vorgezogenen Begegnung des ersten Spieltages bezwang der Hauptstadtclub den Pokalsieger Generali Haching am Dienstag mit 3:1.

Deutsche Staffel bei Box-Weltmeisterschaften weiterhin komplett

Almaty (dpa) - Deutschlands Amateur-Boxer haben die ersten beiden Wettkampftage bei den Weltmeisterschaften in Almaty in Kasachstan ohne Ausfall überstanden. Nach Artem Harutyunyan aus Hamburg erreichte am Dienstag auch sein Bruder Robert die zweite Runde, was tags zuvor bereits Hamza Touba aus Neuss im Fliegengewicht geschafft hatte. Leichtgewichtler Robert Harutyunyan kam mit einem einstimmigen Punktsieg über Matteo Komadina aus Kroatien weiter.