München (dpa) - Im NSU-Prozess will das Oberlandesgericht München mehrere Kriminalbeamte zum Mord an Theodoros Boulgarides im Jahr 2005 in München hören.

Der Anklage zufolge ermordeten die Neonazi-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos den 41-Jährigen mit drei Schüssen im Ladengeschäft seines Schlüsseldienstes. Boulgarides war als einziges NSU-Opfer griechischer Herkunft. Es scheint allerdings möglich, dass die Täter ihn für einen Türken hielten.

In der Verhandlung wird es unter anderem um eine Funkzellenauswertung gehen: Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe soll ihre beiden Komplizen kurz vor der Tat auf einem Mobiltelefon angerufen haben. Zschäpe ist als Mittäterin an sämtlichen Attentaten des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) angeklagt.

Pressemitteilung zur Anklageerhebung