Washington (AFP) US-Primatenforscher haben eine große Ähnlichkeit beim sozialen Verhalten von jungen Zwergschimpansen und Menschenkindern ausgemacht. Wenn einer ihrer Artgenossen eine unangenehme Erfahrung macht, trösten die kleinen Affen ihn, indem sie ihn in den Arm nehmen oder streicheln, wie es einem am Montag in der US-Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences" veröffentlichten Aufsatz heißt. Über eigene schmerzliche Erfahrungen kommen junge Affen, die von ihrer Mutter aufgezogen wurden, demnach besser hinweg als verwaiste Affenkinder.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.