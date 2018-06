Shanghai (AFP) Die Reichen in China werden trotz abflauenden Wirtschaftswachstums immer reicher. Die 400 Superreichen der Volksrepublik mehrten ihr Vermögen im vergangenen Jahr um durchschnittlich je 400 Millionen Dollar (296 Millionen Euro), wie das Magazin "Forbes" am Mittwoch berichtete. Die Kluft zu den Millionen Chinesen, die noch immer in Armut leben, wachse.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.