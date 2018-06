Berlin (AFP) Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat im Laufe ihrer hundertjährigen Geschichte mehr als 66.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Zugleich sei es gelungen, die Zahl der Todesfälle in diesem Zeitraum um 92 Prozent zu senken, erklärte DLRG-Präsident Klaus Wilkens am Mittwoch in Berlin. Während in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in Deutschland jedes Jahr noch rund 5000 Menschen ertranken, waren es 2012 noch 383 Menschen.

